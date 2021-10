AutoElectroMoto zaczęło swoją działalności w październiku 2021 roku. Witryna poświęcona jest wyłącznie tematowi elektromobilności w różnych jej odcieniach: od transportu publicznego, poprzez nowości producentów, wydarzenia w kraju i za granicą, technologie ładowania, te umieszczane w samych samochodach, a także technologiom wodorowym.

AutoElectroMoto chce także zaoferować swoim czytelnikom treści wideo - testy samochodów oraz rozmowy z gośćmi na temat elektromobilności, a także wydarzeń z ich życia i w przestrzeni publicznej. Pierwszy test redakcyjny dotyczy samochodu elektrycznego Nissan LEAF - modelu, który zrewolucjonizował elektromobilność.

Redaktorem naczelnym AutoElectroMoto.pl jest Paweł Bednarz - dziennikarz, którego artykuły i materiały wideo były dotychczas publikowane w takich tytułach jak: Business Insider Polska, Dziennik Gazeta Prawna, Forbes, Onet, Wprost. W przeszłości związany był z ekonomicznymi redakcjami TVN, a także współpracował z laureatem nagrody Pulitzera - Jakiem Halpernem - przy tworzeniu artykuły dla amerykańskiego „The New Yorker” na temat złotego pociągu na Dolnym Śląsku. Paweł Bednarz prowadził także zajęcia na dziennikarstwie na UKSW oraz SWSP.

- AutoElectroMoto to miejsce, w którym każdy fan motoryzacji, ale także i technologii znajdzie coś dla siebie. W elektromobilności dużo się dzieje, a transformacja transportu w kierunku zeroemisyjności jest nieunikniona. Jest to zatem portal, który ma dostarczyć szerokie spectrum informacji na temat tego, co dzieje się w kraju, ale także za granicą, bo często tam zmiany zaczęły się już dużo wcześniej i warto wiedzieć, z jakimi trendami przyjdzie się nam mierzyć. Oczywiście nie pomijając Chin, bo jest to ogromny potentat w aspekcie elektromobilności - mówi Paweł Bednarz.